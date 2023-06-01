Taksim Kitabevi söyleşi ve imza etkinlikleri Erol Erdoğan ile devam ediyor

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı, Taksim Kitabevi kitap söyleşi ve imza etkinliklerinde bu kez Erol Erdoğan'ı ağırlayacak. Kitapseverler, 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 15.00'te Erol Erdoğan, ile buluşacak.

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür Sanat Vakfı tarafından Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi Taksim Kitabevi'nde düzenlenen kitap söyleşi ve imza etkinlikleri Erol Erdoğan ile devam ediyor.

ÇOCUK VE GENÇLER HAKKINDA ÇALIŞIYOR

3 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak olan söyleşide katılımcılar, yıllardır çocuklar ve gençler hakkında çalışan, araştıran, dinleyen, gözlemleyen ve bu alanda kıymetli yayınlara imza atan Erol Erdoğan ile buluşacak. Söyleşide yazarın İz Yayınları'ndan çıkan "N'apsak Bu Gençleri?" ve "Oyun Kimin?" isimli son iki kitabı ele alınacak.

Söyleşi ve imza programı İstanbul'un yeni simgelerinden Taksim Camii Külliyesi içerisinde yer alan ve İstanbul'un önemli bir kitap-kültür mekânı haline gelen Taksim Kitabevi'nde gerçekleşecek.

"Yetişkinler ve yaşlıların gençlerle iletişim sorunu binlerce bölümlük cadı masalı gibidir. Her devirde "Ah şu gençler!" diye başlayan ve 'N'apsak bu gençleri?' tarzında biten cümleler kurulur. Hepimizin gençlik tasavvurlarını sahihleştirmek için aynaya bakma zorunluluğu var. Teknolojik dönüşümün de etkisiyle dede ve nine ile torun arasındaki kuşak farkı anne ve baba ile çocuk arasına hatta kardeşler arasına kadar indi. Böyle bir dönemde çocukları ve gençleri anlamak daha önemli hâle geldi. Anlamadan anlatmak, anlamadan iletişim ve etkileşim kurmak imkânsız."

EROL ERDOĞAN KİMDİR?

1969 yılında Sinop'ta doğdu, İstanbul'da yaşıyor. Lisansını ilahiyatta, yüksek lisansını sosyolojide tamamladı. Eğitim, kültür, çocuk ve gençlik politikalarıyla ilgileniyor.

Siyasi partilerde il başkanlığı ve genel başkan yardımcılıklarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. ARGETUS Araştırma'nın danışmanlığını yürütmektedir. Ayrıca İDV İstanbul Düşünce Vakfı, AYBİR İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği, Biyografi Enstitüsü'nün yönetim kurullarında bulunmaktadır.

Millî Gazete, Yeni Şafak, Radikal, Yeni Birlik gazeteleri ile Yeni Dünya, Nida, Millî Şuur, Tohum, CF, Kültür Ajanda, Fikirname, ÇETO dergilerinde yazıları, Şehrengiz, Ay Vakti, Tütün ve Aydos dergilerinde şiirleri yayımlandı.

Nida, Mavikuş, Şehrengiz, Bengisu.Net, Yeni Dünya, SPD Sosyal Politikalar, İSMEK El Sanatları, Minika Go, Minika Çocuk dergilerinin kurucu ekiplerinde yer aldı.

İnsan Mevsimi, Oruç Mevsimi, Günbegün, Oyun Sözü, Saklambosi, N'apsak Bu Gençleri, Oyun Kimin adlarında kitapları bulunmaktadır.