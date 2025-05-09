Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'ndaki Arıza Giderildi, Seferler Yeniden Başladı

Taksim- Kabataş Füniküler Hattı'ndaki teknik arızanın giderilmesiyle seferler yeniden başladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamamaktadır." bilgisi verildi.

Daha sonraki paylaşımda ise arızanın giderildiği ve seferlerin yapılmaya başlandığı duyuruldu.