Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda Teknik Arıza Sonrası Seferler Yeniden Başladı
Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler, yeniden başladı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü belirtildi.
Taksim- Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler yeniden başladı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.
Ardından yapılan paylaşımda ise F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferlerin yapılmaya başlandığı bildirildi.