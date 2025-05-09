Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda Teknik Arıza
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler iptal edildi. Metro İstanbul, konu hakkında sosyal medya üzerinden bilgi verdi.
Taksim- Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arıza dolayısıyla seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamamaktadır." bilgisi verildi.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel