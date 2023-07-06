Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda Arıza Paniği

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda akşam saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle seferler durdu. Arızanın ardından panik yaşayan bir yolcu camı kırmaya çalıştı. Yolcular hızlı bir şekilde tahliye edildi.

Taksim- Kabataş Füniküler Hattı'nda yaşanan arıza paniğe neden oldu

İSTANBUL - Kabataş Füniküler Hattı'nda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yapınca seferler durmak zorunda kaldı.

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaşandı. Yaşanan arıza sonrası panik atak yaşadığı iddia edilen bir yolcu camı kırmaya çalıştı. Fanikülerin kapısı açıldıktan sonra yolcular hızlı bir şekilde içeriyi boşalttı. Yaşananları bir yolcu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.