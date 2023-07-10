Taksim İstiklal Caddesi'nde Torpil Patlaması

BEYOĞLU Taksim İstiklal Caddesi'nde kimliği belirsiz iki kişi tarafından patlatılan torpil, paniğe neden oldu. Patlama sesini duyan ve çıkan dumanları gören vatandaşlar koşmaya başladı. Yaşanan kısa süreli panik anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.