Taksim İstiklal Caddesi'nde Patlama Paniği
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Taksim İstiklal Caddesi'nde kimliği belirsiz iki kişi tarafından patlatılan torpil, paniğe neden oldu. Patlama sesini duyan ve çıkan dumanları gören vatandaşlar koşmaya başladı. Yaşanan kısa süreli panik anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.
BEYOĞLU Taksim İstiklal Caddesi'nde kimliği belirsiz iki kişi tarafından patlatılan torpil, paniğe neden oldu. Patlama sesini duyan ve çıkan dumanları gören vatandaşlar koşmaya başladı. Yaşanan kısa süreli panik anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel