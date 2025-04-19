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Taksim İstasyonu ve Füniküler Hattı İşletmeye Kapalı

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Metro İstanbul, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Taksim İstasyonu ve Füniküler Hattı'nın saat 17.00'den itibaren ikinci duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararıyla Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 17.00'den itibaren ikinci duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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