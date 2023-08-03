İstanbul'da yaşanan kavurucu sıcaklar nedeniyle Taksim'de bulunan vatandaşlar ve turistler zor anlar yaşadı. Termometreler 40 dereceyi gösterirken, bazıları şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları da gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Taksim'e gelenlerin sıcak havayla imtihanı: Termometreler 40 dereceyi gösterdi

Kimisi bunaltan sıcaklardan şemsiyelerle korunmaya çalıştı, kimisi de gölgelik alanlarda vakit geçirdi

İSTANBUL - "Eyyam-ı Bahur" sıcaklarının kavurduğu İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Taksim'de kimileri bunaltan sıcaktan şemsiyelerle korunmaya çalışırken, kimileri ise gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Sıcak bir yaz geçiren İstanbul'da kısa süreliğine serin hava etkili oldu. Serin hava etkisini kaybederken, kavurucu sıcaklar geri döndü. Mega kent İstanbul'da etkili olan "Eyyam-ı Bahur" sıcakları nedeniyle termometreler 40 dereceyi gösterdi. Bunaltan sıcaklar vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelenler, güneşin yakıcı etkisinden şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Bazıları ise Gezi Parkı'na uzanarak serinlenmeyi tercih etti.