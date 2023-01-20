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Taksim'e akşam saatlerinde yağmur sürprizi

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Taksim'e akşam saatlerinde yağmur sürprizi İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Taksim'e akşam saatlerinde yağmur sürprizi

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Taksim'de yağış nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı.

Meteoroloji yetkililerin yaptığı hava tahminlerinin ardından İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Yağmura Taksim'de hazırlıksız yakalanan turist ve vatandaşlardan bazıları şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Taksim Güncel Haberler

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