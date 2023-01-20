Taksim'e akşam saatlerinde yağmur sürprizi Güncel Haberler Taksim'e akşam saatlerinde yağmur sürprizi İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Taksim'e akşam saatlerinde yağmur sürprizi İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Taksim'de yağış nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı. Meteoroloji yetkililerin yaptığı hava tahminlerinin ardından İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Yağmura Taksim'de hazırlıksız yakalanan turist ve vatandaşlardan bazıları şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel İstanbul Taksim Güncel Haberler

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