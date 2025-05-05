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Taksim'deki Saldırganın Kaldığı Otel Mühürlendi

Taksim'deki Saldırganın Kaldığı Otel Mühürlendi
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Taksim'deki anma töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel, evrak eksikliği nedeniyle mühürlendi. Oteldeki güvenlik kameralarında saldırganın kahvaltı yaptığı anlar kaydedildi.

TAKSİM'de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'nda kaldığı otel, evraklarının yetersiz olması gerekçesi ile mühürlendi. Otelin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüpheli Tengioğlu'nun saldırı öncesinde koridorda yürüdüğü ve restoran kısmında kahvaltı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrasında, Selçuk Tengioğlu isimli şüpheli CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldırdı. Saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı. Saldırganın emniyetteki işlemleri sürerken, Beyoğlu'nda kaldığı otel tespit edilerek inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada evraklarında eksiklik tespit edilen otel, mühürlendi.

SALDIRGANIN KAHVALTI YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun AKM'ye gitmeden önce kaldığı otelde kahvaltı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Tengioğlu'nun otelin koridorunda yürüdüğü ve restoran kısmında kahvaltı yaptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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