Taksim'deki 'Duran Adam' Eylemine Katılan Gençler Gözaltına Alındı

Taksim'deki 'Duran Adam' Eylemine Katılan Gençler Gözaltına Alındı
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Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıl dönümünde Taksim Meydanı'ndaki 'Duran Adam' eylemine katılan 21 gençten 19'u, yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Polis, eyleme müdahale ederek gençleri gözaltına aldı.

HABER: Mehmet OFLAZ - Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Taksim Meydanı'ndaki "Duran Adam" eylemine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 21 gençten 19'u, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gece saatlerinde 2 çocuk da serbest bırakılmıştı.

Gezi Parkı eylemlerinin 12'nci yıl dönümünde, akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda bir araya gelen gençler, yüzlerini Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) dönerek "Duran Adam" eylemi gerçekleştirdi. Eyleme müdahale eden polis, 2'si çocuk olmak üzere toplam 21 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, gözaltına alınanlara 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlaması yöneltildi. Emniyet görevlileri tarafından gözaltındaki gençlere, "Söz konusu eylemden ne şekilde haberdar oldunuz? Eyleme katılmanız yönünde tarafınıza teşvikte bulunuldu mu veya baskı yapıldı mı" sorusu yöneltildi. Emniyet, Taksim Meydanı'nın Valilik kararıyla yasaklı alan olduğunu belirtti.

İfadelerinin ardından iki çocuk gece saatlerinde serbest bırakılırken, diğer 19 genç öğle saatlerinde mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Savcılık, Taksim'de gözaltına alınan 19 kişiden 18'ini yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğüyle, birini de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Gençlerin tamamı 19 genci yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğüyle serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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