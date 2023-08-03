Taksim'de yapılan denetimde 4 ticari taksiye para cezası kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde, 4 ticari taksiye para cezası kesildi ve araçlar bağlandı. Denetimde araçların ehliyet, ruhsat, çalışma belgesi ve belediye ruhsatları incelendi. Ceza kesilen taksi şoförleri araçlarını çekici ile çektirdi.

Taksim'de yapılan denetim de 4 ticari taksiye para cezası kesildi

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından yapılan denetimde, 4 ticari taksiye para cezası kesildi ve araçlar bağlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat, çalışma belgesi ve belediye ruhsatlarını inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemerini, taksimetre açıp açmadıklarını, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontrolleri yaptı. 4 taksi şoförüne 4bin 64 TL para cezası kesildi. Ceza kesilen araçlar bağlanarak çekici ile çekildi. Ceza yiyen şöfölerden bazıları polis ekipleri ile sözlü tartışma yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

Ceza kesilen taksi şöfölerinden Burhan B. yediği cezaya tepki gösterdi, "Değişime gidiyoruz diyoruz. Ceza yiyoruz. Yabancıya ben, yabancı dilim yok ki anlatayım. Kardeş ben değişime gidiyorum, arkadaki arabaya git dedim. Geldim, arabamı bağlıyorlar." şeklinde konuştu.