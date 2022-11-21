Taksim'de yabancı uyruklu şahısların patlamayla dalga geçtiğini gösteren video yanlış
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İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği hain saldırının ardından internete düşen bir video büyük tepkiye neden olmuştu. Video birçok haber sitesinde manşete taşındı.
3 yabancı uyruklu şahsın ellerindeki poşeti göstererek Arapça konuşma yaptığı,vücut dili ile toplumda infial yaratacak tarzda eylemlerde bulunduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerden bir kişiyi Beyoğlu'nda kaldığı otelde yakalayarak gözaltına alınmıştı.
Videoda yer alan kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyen polis, şüphelilerin başka bir sosyal medya platformunda aynı görüntülerle, aynı yerde ve aynı kıyafetlerle 06.11.2022 tarihinde video paylaşımı yaptıklarını belirledi. 13.11.2022 tarihinde İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen patlamayla alay eder gibi bir düşünce oluşturan videonun, patlamadan önce 06.11.2022 tarihinde çekilerek paylaşıldığı anlaşıldı.
Ayrıca videoda görülen şapkalı F.R.nın 08.11.2022 ve A.O.nun 10.11.2022 tarihlerinde ülkeden çıkış yaptıkları, bu sebeple ilgili videonun İstiklal Caddesi'ndeki patlama olayıyla ilgisinin olmadığı ortaya çıktı.
Konuşmalarının Türkçe çevirisi incelendiğinde, videodaki kişinin, "İstanbul'da beni en çok sinirlendiren şeylerden biri de Taksim'e gittiğinizde dolanırken ihtiyacınız olan küçük bir şey almanız." ifadelerini kullandığı anlaşılıyor.
"Taksim patlamasıyla dalga geçildiği iddiasıyla paylaşılan video, patlamadan bir hafta önce yayınlanmış. Konuşmalarda patlamaya dair herhangi bir ifade yer almıyor."