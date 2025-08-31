Taksim'de Trans Bireylerin Sopalı Saldırısı

TAKSİM'de bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle 8 trans bireyin sopalı saldırısına uğradı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, saldırganlardan birinin arkadaşlarına 'ortaya alın' dediği duyuldu.

Olay, saat 03.30 sıralarında Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen bir kişi bilinmeyen nedenle 8 trans bireyin saldırısına uğradı. Sopayla darbedilen kişi kendini savunmaya çalıştı. Darbedilen kişi kaçmak isterken, saldırganlardan birinin 'ortaya alın' dediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga sırasında sokaktaki restoranın masası devrilirken çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Darbedilen kişi daha sonra olay yerinden uzaklaştı.