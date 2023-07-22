Taksim'de Ticari Taksilere Uyuşturucu ve Alkol Denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube ekipleri Taksim'de ticari taksilere yönelik uyuşturucu ve alkol denetimi yaptı. Testi negatif çıkan bir taksici, meslektaşlarını uyararak, 'Çalışırken bu tarz şeylerden uzak dursunlar' dedi.

İSTANBUL (İHA) Taksim'de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube ekipleri ticari taksilere yönelik uyuşturucu ve alkol denetimi yaptı. Testi negatif çıkan bir taksici, meslektaşlarını uyararak, "Çalışırken bu tarz şeylerden uzak dursunlar" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube ekipleri Taksim'de ticari taksilere yönelik uyuşturucu ve alkol denetimi yaptı. Denetimlerde şüpheli görülen taksicilere Uyuşturucu Test Cihazı (UTC) ile uyuşturucu testi yapıldı. Testlerde sonucu pozitif çıkan 34 TAR 83 plakalı taksinin sürücüsü Tekin Y.'nin evraklarına el konularak kesin sonucun belirlenmesi için kan testine gönderildi. Hastanede yapılacak testin ardından çıkan sonuca göre cezai işlem uygulanacağı öğrenilirken ticari taksi ise bağlandı.

"Bu tarz şeylerden uzak dursunlar"

Test sonucu negatif çıkan Mehmet Kurt isimli bir taksi sürücüsü ise meslektaşlarına uyarılarda bulunarak, "Alkol uygulaması zannettim ya da bu turist seçen arkadaşlara yönelik uygulama zannettim. Ama uygulama alkol veya turist üzerine değil, uyuşturucu üzerineymiş. Yeni bir cihaz çıkmış herhalde. Cihazı uyguladılar ama Allaha şükür bir şey çıkmadı. Yani arkadaşlara da önerimdir çalışırken bu tarz şeylerden uzak durmaları. Çalışırken değil devamlı uzak durmalarını rica ederim. Çünkü sonuç olarak herkes can taşıyor. İnsanların canı bize emanet" dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerin süreceği öğrenildi. - İSTANBUL