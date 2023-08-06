Taksim'de ticari taksi denetimi

4 taksi şoförüne trafik kurallarına uymamaktan çeşitli para cezaları kesildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 4 taksi şoförüne trafik kurallarına uymamaktan çeşitli para cezaları kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde araçlar durdurularak şoförlerin belgelerini incelendi. Ayrıca şoförlerin emniyet kemeri takıp takmadıkları, taksimetre açıp açmadıkları ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

4 taksi şoförüne para cezası kesildi

Yapılan denetimlerde bir taksi şoförüne müşteriyle pazarlık yaptığı için 951 TL, başka bir şoföre taksimetre açmadan fiyat söylediği ve aracının muayene tarihi geçtiği için 4 bin 64 TL, başka bir taksiye trafik levhasına uymamaktan 436 TL, durulmaz yerde durduğu için 436 TL ve yolun ortasından yolcu almaktan 436 TL olmak üzere toplam bin 308 TL, başka bir taksi şoförüne ise ambulansa yol vermediği için 950 TL para cezası kesildi.