Taksim'de Taksilere Yönelik Uyuşturucu Denetimi Yapıldı

TAKSİM'DE TAKSİLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU DENETİMİ YAPILDI

Emre KURT İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube ekipleri taksilere yönelik uyuşturucu denetimi yaptı.

Taksim'de,Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli görülen taksicilere Uyuşturucu Test Cihazı (UTC) ile test yapıldı. Testlerde sonucu pozitif çıkan taksinin sürücüsü Tekin Y.?nin evraklarına el konularak kesin sonucun belirlenmesi için kan testine gönderildi. Hastanede yapılacak testin ardından çıkan sonuca göre cezai işlem uygulanacağı öğrenilirken kullandığı taksi bağlandı.

Test sonucu negatif çıkan Mehmet Kurt isimli bir taksi sürücüsü ise meslektaşlarına uyarılarda bulunarak, 'Uygulama alkol veya turist üzerine değil, uyuşturucu üzerineymiş. Yeni bir cihaz çıkmış herhalde. Cihazı uyguladılar ama Allaha şükür bir şey çıkmadı. Yani arkadaşlara da önerimdir çalışırken bu tarz şeylerden uzak durmaları. Çalışırken değil devamlı uzak durmalarını rica ederim. Çünkü sonuç olarak herkes can taşıyor. İnsanların canı bize emanet dedi.