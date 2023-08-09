Taksim'de kısa mesafe yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim esnasında aracının bağlanmasına tepki gösteren ve polis ekiplerine mukavemet gösteren bir taksi şoförü gözaltına alındı.

Taksim'de taksicilere yönelik yapılan denetimde Polise mukavemet gösteren taksici gözaltına alındı

İSTANBUL - Taksim'de kısa mesafe yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim esnasında aracının bağlanmasına tepki gösteren ve polis ekiplerine mukavemet gösteren bir taksi şoförü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik polisleri, Taksim Meydanı'nda kısa mesafe yolcu seçen, taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde araçlar tek tek durdurularak taksi şoförlerinin belgeleri kontrol edildi. Meydanda taksileri durduran resmi ekipler, taksilere vatandaş kılığında binen sivil ekipler aracılığıyla kısa mesafe yolcu seçen taksicileri tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Polise mukavemet gösterdi, gözaltına alındı

Denetimler esnasında yolcu seçtiği belirlenen Barış Ç., isimli taksici, aracının bağlanacağını öğrenince sinirlenerek ekiplere mukavemet gösterdi. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan Barış Ç., gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Sürücüye fren lambasının yanmamasından 436 TL ve yolcu seçmesinden dolayı 464 TL para cezası kesildi. Taksi ise bağlanarak kapalı otoparka çekildi.

Denetimlerde yolcu seçtiği tespit edilen 3 taksiciye 464'er TL para cezası kesildi.

Öte yandan kent genelinde taksilere yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi.