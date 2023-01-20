TAKSİM'DE TAKSİCİLERE YÖNELİK DENETİM YAPILDI Güncel Haberler TAKSİM Meydanı'nda, taksicilere yönelik trafik denetimi yapıldı. TAKSİM Meydanı'nda, taksicilere yönelik trafik denetimi yapıldı. Seyir halindeyken telefon kullanan bir taksiciye para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik polisleri, Taksim Meydanı'nda kurulan kontrol noktasında taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, araçları durdurarak şoförlerin belgelerini inceledi. Emniyet kemeri, taksimetre ve yolcu seçilip seçilmediğine yönelik kontroller yapan polis, seyir halindeyken telefon kullanan bir taksiciye para cezası kesti. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Taksim Güncel Haberler

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