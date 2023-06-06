Otoparkta silahıyla oynayan adam yanlışlıkla arkadaşlarını vurdu Hastaneye kaldırılan adam ölürken, diğer arkadaşı da yaralandı Polisin gözaltına aldığı katil zanlısı tutuklandı Aracında yapılan aramada 2 silah ele geçirildi

Taksim'de silahla oyun kanlı bitti: Arkadaşını yanlışlıkla başından vurdu

Otoparkta silahıyla oynayan adam yanlışlıkla arkadaşlarını vurdu

Hastaneye kaldırılan adam ölürken, diğer arkadaşı da yaralandı

Polisin gözaltına aldığı katil zanlısı tutuklandı

Aracında yapılan aramada 2 silah ele geçirildi

İSTANBUL Taksim'de bir otoparktaki kulübede ruhsatlı silahıyla şaka amaçlı oynayan adam, yanlışlıkla iki arkadaşını vurdu. Başından vurulan kişi hastanede ölürken, diğeri ise yaralı kurtuldu. Yaşanan panik anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin gözaltına aldığı katil zanlısı tutuklandı.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. İddiaya göre otopark işleten Mevlüt D. gece saatlerinde kulübede arkadaşları Bahattin Aktaş ve Mehmet D. ile sohbet etmeye başladı. Arkadaşları Mevlüt D.'ye ruhsatlı tabancası hakkında soru sormaya başladı. O esnada tabancasını çıkartan Mevlüt D. şaka amaçlı oynamaya başladı.

Silahıyla oynarken arkadaşlarını vurdu

O esnada silah yanlışlıkla ateş alınca çıkan kurşun Aktaş'ın kulağından başına girdi. Çıkan kurşun ise onun yanındaki Mehmet D.'yi koltuk altından yaraladı. Olayın ardından panik yaşayan Mevlüt D. dışarıya çıkarken, yaralılar ise otomobille Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyatta alınan ağır yaralı Bahattin Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Mehmet D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu Asayiş polisi gözaltına aldı

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden Mevlüt D.'yi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı. Şahsın olaydan sonra panikle aracına binerek yaklaşık 200 metre ileriye gittiğini öğrenen polis, araçta arama yaptı. Yapılan aramada ise bir adet daha ruhsatsız silah daha ele geçirildi.

Arkadaş katili adam tutuklandı

Emniyette ifadesi alınan Mevlüt D., şaka amaçlı silahıyla oynadığı esnada bir anda patlayarak yanlışlıkla arkadaşlarını vurduğunu söylediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Mevlüt D. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "ateşli silahla kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.