Taksim'de Şiddetli Yağmur Vatandaşları Zor Anlar Yaşattı

Taksim'de aniden bastıran şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı şemsiyesi olmayan vatandaşların yağmurdan kaçınmak için bina kenarlarına ve duraklara sığındığı görüldü.

Taksim'de aniden bastıran şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

İSTANBUL - Taksim'de aniden bastıran şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı şemsiyesi olmayan vatandaşların yağmurdan kaçınmak için bina kenarlarına ve duraklara sığındığı görüldü.

Taksim'de aniden bastıran şiddetli yağış, meydanda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşların yağıştan şemsiyeyle korundukları görünürken, yanında şemsiye bulunmayan kişilerin ise bina kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındığı görüldü. Öte yandan bazı vatandaşların ise çeşitli kıyafetleri kafasına siper ederek koştukları anlar kameraya yansıdı.