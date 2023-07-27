Taksim'de sağanak yağışın ardından güneş açtı

İSTANBUL - Taksim'de aniden bastıran sağanak yağışın ardından güneş açtı.

İstanbul'da dün etkili olan aşırı sıcakların ardından Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bugün saat 16.30 sıralarında aniden sağanak yağış başladı. Kısa sürede etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan kısa süren yağışın ardından Taksim'de yeniden güneş açtı.