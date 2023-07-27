Taksim'de sağanak yağış yetkili oldu

İSTANBUL Taksim'de aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kısa sürede etkili olan yağmura hazırlıksız yakalananlar bina kenarlarına sığındı.

İstanbul'da dün etkili olan sıcak havanın ardından Beyoğlu Taksim Meydanı'nda saat 16: 30 sıralarında sağanak yağış aniden bastırdı. Kısa sürede etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken, bazıları ise binaların kenarlarına sığındı.