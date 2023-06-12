Taksim'de Rus turist bıçaklanarak öldürüldü

Taksim'de 4 kişi ile kavga eden Rus turist bıçaklanarak hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme sonucunda şüphelilerden 2'sinin yakalandığını açıkladı.

TAKSİM'de 4 kişi ile kavga eden Rus turist bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk ile 4 kişi arasında kavga çıktı. Rus genci kalbinden bıçaklayan saldırganlar kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rus hayatını kaybetti.

EMNİYET: SATAŞMA SONRASI KAVGA ÇIKTI

"BIÇAĞI SAVURUYORDU"