Taksim'de Restoranın Çatı Katında Yangın Çıktı

Taksim'de restoran olarak kullanılan 4 katlı binanın çatı katında baca temizliği yapılırken yangın çıktı. İstiklal Caddesi'ni yoğun duman kaplarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

TAKSİM'de, restoran olarak kullanılan 4 katlı binanın çatı katında baca temizliği yapılırken yangın çıktı. İstiklal Caddesi'ni yoğun duman kaplarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 15.15 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi, İmam Adnan Sokak'ta restoran olarak kullanılan 4 katlı binanın bacasında temizlik yapıldığı sırada meydana geldi. Yangın nedeniyle İstiklal Caddesi yoğun duman atında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında restoranda kimsenin olmadığı öğrenildi.