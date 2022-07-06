İSTANBUL ? TAKSİM'DE KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DENETİM YAPILDI

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesinde Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı. Taksim'de yapılan denetimde, sorgulaması yapılan kişinin sürücü belgesi, ölen birinin üzerine kayıtlı çıktı. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde il genelinde 19.00 ile 21.00 saatleri arasında, Yeditepe Huzur denetimleri yaptı. Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirilen denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polis ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki denetimde, ekipler durdurulan araçlarda arama yaptı. Sürücü ve yolcuların üzeri aranırken kimlik kontrolleri de yapıldı.

SÜRÜCÜ BELGESİ ÖLÜ BİRİNİN ÜZERİNE KAYITLI ÇIKTI

Taksim'deki denetim noktasında durdurulan 17 FP 136 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail Asil'in sürücü belgesi, yapılan kontroller sonrası ölü birinin üzerine kayıtlı çıktı. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 477 lira para cezası kesildi. Sürücü İsmail Asil, Trafik çevirmesine girdik. Sürücü belgemizi verdik, başka biri üzerine çıktı. O kişi de ölü çıktı. Onun için ceza yedik. Bakalım ne olacak Kayıtta ölü görünüyor. Kimlik benim ama kayıtta başkası adına, ölü biri adına çıkıyor dedi.

Polis ekipleri tarafından durdurulan 34 DEE 304 plakalı motosiklet sürücüsüne, kask takmadan yolcu taşıdığı için 196 lira para cezası uygulandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel