Üye Girişi
Haberler

Taksim'de Kurban Bayramı öncesi asayiş denetimi

Güncel Haberler

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri Kurban Bayramı öncesi Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Polis'leri tarafından Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde yapıldı.

Taksim'de Kurban Bayramı öncesi asayiş denetimi

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri Kurban Bayramı öncesi Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı'nda alınan tedbirler çerçevesinde Taksim Meydanı'nda asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Polis'leri tarafından Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde yapıldı. Ekipler motosikletlerle İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda bazı ekipler durup kontrol yaparken bazıları caddeyi dolaştı. Kurban Bayramı'nın huzurlu ve güvenli geçmesi için yapılan denetimlerde şüpheli görülen şahıslara, Genel Bilgi Tarama kontrolü ve üst araması yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Güncel

Kurban Bayramı İstanbul Taksim Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title