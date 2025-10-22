Korku Evinde Elektroşok Skandalı

Haberler

TAKSİM'de Melike G. (24) 6 arkadaşıyla vakit geçirmek amacıyla korku evine gitti.

TAKSİM'de Melike G. (24) 6 arkadaşıyla vakit geçirmek amacıyla korku evine gitti. Temas edilmeden korkutulmak isteyen kadın odaya girdikten sonra, çalışan Baran T. (18) tarafından saçından ve boynundan tutarak yere yatırıldı. Ağzını, boynunu ve ensesini sıkan çalışan kadına elindeki cihazla elektroşok uyguladı.Olay güvenlik kamerasına yansırken, Melike G.'nin şikayetçi olması üzerine korku evi çalışanı, Beyoğlu Güven Timleri tarafından gözaltına alındı. İşletme ise zabıta tarafından mühürlendi.

Olay, 19 Ekim Pazar günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Melike G., 6 arkadaşıyla eğlenmek amacıyla Taksim'deki korku evine gitti. Burada Melike G. ve arkadaş grubu çalışanlara, korku odalarında kendilerine temas edilmemesini istedi. Çalışanlar da iddiaya göre gelen gruba, kendilerine temas edilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 7 arkadaştan 6'sı korku odalarına girerek vakit geçirmeye başladı.

KADINI DARBEDİP ELEKTROŞOKLA ÇARPTI

Arkadaş grubundan Melike G.'nin odasına giren bir korku evi çalışanı, kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan çalışan daha sonra kadına iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı. Seansın ardından işletmeden çıkan Melike G., hastaneye giderek darp raporu aldı.

GÜVEN TİMLERİ GÖZALTINA ALDI

Kendisine temas edilmesini istemediği halde dokunularak darbedildiğini ve elektroşok uygulandığını ifade eden Melike G. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğinde işletmeden ve çalışandan şikayetçi oldu. Melike G.'nin ifadesi ve güvenlik kamera görüntüleri doğrultusunda harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri, korku evindeki çalışan Baran T.'yi gözaltına aldı.

ÇALIŞAN SERBEST KALDI; İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Emniyetteki ifadesinde, işletmeye gelen müşterilere odaya girmeden önce temas yapılacağına dair bilgi verdiklerini söyleyen Baran T. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan Baran T., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Diğer yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeyi mühürledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
