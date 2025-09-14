Haberler

Taksim'de Motosiklete Çorba Döküp Tekme Atan Şahıs Yakalandı

TAKSİM'de Funda Ö.'nün (44) sokakta binanın önüne park ettiği motosikletine, önce çorba döküldü ardından da tekmelenerek zarar verildi.

TAKSİM'de Funda Ö.'nün (44) sokakta binanın önüne park ettiği motosikletine, önce çorba döküldü ardından da tekmelenerek zarar verildi. Olay anı kameraya yansırken, motosikletinde yaklaşık 20 bin lira hasar meydana geldiği öğrenilen Funda Ö. saldırgandan şikayetçi oldu.

Olay, 31 Ağustos Pazar günü saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Funda Ö., 34 MNF 061 plakalı motosikletiyle Taksim'deki bir sokağa geldi. Burada motosikletini kaldırıma çıkaran Funda Ö., aracı bir binanın girişine park edip uzaklaştı. Gece saatlerinde binada yaşayan bir kişi, girişi kapatan motosiklete önce üst kattan çorba döktü. Dakikalar sonra aşağı inen kişi, tekme attığı motosikleti yere düşürdü.

ÇORBA DÖKTÜ; TEKME ATIP YERE DÜŞÜRDÜ

Olayın ardından aynı gün saat 17.00 sıralarında motosikletini almaya gelen Funda Ö., aracının yerde olduğunu gördü. Çevrede esnafa ne olduğunu soran Funda Ö., güvenlik kamera görüntülerini izleyince motosikletine çorba dökülüp ardından da tekme atıldığını gördü. Motosikletinde yaklaşık 20 bin lira hasar oluştuğu öğrenilen Funda Ö., güvenlik kamera görüntüleriyle emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
