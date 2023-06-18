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Taksim'de Japon turistin cep telefonu çalındı

Taksim'de Japon turistin cep telefonu çalındı

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Taksim'de ekran koruyucu taktırmak isteyen Japon turistin cep telefonu, iş yerine giren bir şahıs tarafından çalındı. Olay anı kameralara yansıdı.

Taksim'de ekran koruyucu taktırmak isteyen Japon turistin cep telefonu, iş yerine giren bir şahıs tarafından çalındı. Olay anı kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tatil için İstanbul'a gelen Japonya uyruklu bir turist, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nı gezdikten sonra cep telefonuna ekran koruyucu taktırmak istedi. İş yeri sahibi, turistin telefonuyla ilgilendiği esnada içeriye giren bir şahıs, vitrinde bulunan bir telefonu çalmaya çalıştı.

Vitrindekini alamayınca elindekini çaldı

Vitrinin kilitli olması nedeniyle telefonu çalamayan kişi, bu kez de tezgahta duran cep telefonunu çalmaya çalıştı. Ancak şahıs onu da alamayınca bu sefer yaşananları izleyen Japon turistin elindeki cep telefonunu çalıp kaçtı. Yaşananlar kameralara yansırken, iş yeri sahibi peşinden koşarak şahsı yakalamaya çalıştı ancak yakalayamadı. Olayla ilgili turistin şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Beyoğlu Taksim Japon Güncel Haberler

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