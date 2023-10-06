Taksim'de İstanbul'un kurtuluşunun 100. yıldönümü törenle kutlandı

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL, İSTANBUL'un kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, askeri erkan, gaziler ve öğrenciler katıldı.Cumhuriyet Anıtına İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Maşrı okundu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin gönderdiği mesaj da okundu.

"BUGÜN BİZLER AYNI RUHLA NÖBETTEYİZ"

İstanbul Valisi Davut Gül "Bugün, necip milletimizin tarihindeki şanlı sayfalara bir yenisini eklediği gün. Genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle tek vücut olup işgale dur dediği gün. Bugün, şehirlerin sultanı İstanbul'un Türkiye Yüzyıl'ının şafağında işgalin karanlığından kurtuluşunun 100. yıldönümü. Her karışına mührümüzü vurduğumuz, her bir köşesi mazimizle örtülü bu kutlu belde 5 yıla yakın işgal altında kaldı. Kara günler, kahraman ordumuzun şehre girişiyle sona erdi. İşgalciler, tam da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, geldikleri gibi, bir daha dönmemek üzere gittiler. İstanbul'un kurtuluşu, sözkonusu vatan olunca aziz milletimizi hiçbir kuvvetin durduramayacağının ispatıdır. Ezelden beri hür yaşayan bir ruhun geleceğe taşınmasıdır. Bugün de bizler, aynı ruh, aynı iman ve aynı iradeyle nöbetteyiz. Bu düşüncelerle başta 6 Ekim 1923'ün mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum. Geçmişten bugüne bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

İMAMOĞLU, ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şeref defterini imzaladı.İmamoğlu, "Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletimizin göz bebeği İstanbul'umuzun işgalden kurtulması için özveriyle mücadele eden kahraman, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" diye konuştu.Tören, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle sona erdi.