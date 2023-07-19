Taksim'de İBB ekipleri seyyar satıcının aracına el koymak istedi

Taksim'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından karpuz satan bir seyyar satıcının aracına zorla el konulmak istendi. Vatandaş, arabasını bırakmak istemeyerek direndi. Olay kameralara yansıdı.

Taksim'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından karpuz satan bir seyyar satıcının aracına zorla el konulmak istendi. Ekmek teknesini bırakmak istemeyen vatandaş, zor kullanan ekiplere arabasına sarılarak direndi. Yürekleri acıtan o zabıta dehşeti kameralara anbean yansıdı.

Beyoğlu Taksim Talimhane mevisinde dün saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda, seyyar arabasında karpuz satan bir vatandaşa, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekipleri zorla müdahale etmek istedi. Müdahale esnasında araçta bulunan karpuzların yere döküldüğü görülürken, satıcı ekmek teknesini ekiplere vermemek için büyük çaba sarf etti.

Yürekleri acıtan zabıta dehşeti

Yaşanan küçük çaplı arbedede seyyar satıcının zor kullanan ekiplere karşı direndiği esnada tehdit edilmesi dikkatlerden kaçmadı. Yürekleri acıtan o dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşananların ardından vatandaşın tezgahına el konulduğu öğrenildi. - İSTANBUL