Taksim'de Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümünde izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi

Taksim'de Gezi Parkı eylemlerinin 10. yıl dönümünde İstiklal Caddesi'nden Gezi Parkı'na yürümek isteyen 300 kişilik gruba polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Taksim'de Gezi Parkı eylemlerinin 10. yıl dönümünde İstiklal Caddesi'nden Gezi Parkı'na yürümek isteyen 300 kişilik gruba polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gezi Parkı eylemlerinin 10. yıl dönümünde Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla toplanan gruplar basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından dağılırken 300 kişilik bir grup ara sokaklarda toplanarak İstiklal Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerinde döviz ve pankartlarla sloganlar atarak Gezi Parkı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Polise direnen eylemcilerden bazıları gözaltına alınarak otobüslere bindirildi. Bazı gruplar ise, Taksim Camii önünde toplanarak Gezi Parkı'na yürümek isteyen grup polis engeliyle karşılaştı. Burada da polis ekiplerine karşı koyan eylemciler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Eylemede çok sayıda kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL