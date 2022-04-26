TAKSİM'DE GEZİ DAVASI PROTESTOSU

Gezi Davası'nın dün görülen karar duruşmasında, tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18'er yıl hapis cezası verilerek tutuklandılar. Aralarında siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütü üyelerinin de bulunduğu bir grup, saat 19.00'da Taksim'deki TMMOB İstanbul Şubesi önünde eylem yaparak mahkumiyet kararlarını protesto etti.

Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi. Grupların dağılmasının ardından ara sokaklarda polisin bazı kişileri gözaltına aldığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel