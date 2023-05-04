Taksim'de düzenlenen panelde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi konuşuldu

Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ele alındığı "Ayasofya" konulu panel düzenlendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, İstanbul Müftülüğü tarafından düzenlenen panele, müftülük görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

Paneli yöneten İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin nesillerin duası ve talebi olan Taksim Camii'nde konuşulmasının önemini vurgulayarak, "Bizim gençlik yıllarımızın iki idealinin de gerçekleşmiş olduğunu görmek, Cenabıhakk'ın milletimize ve bizim kuşağımıza ihsan ettiği en büyük bahtiyarlıktır. Allah imar edenlerden ve yeniden ibadete açanlardan ebeden razı olsun." dedi.

Toplantıda ayrıca Prof. Dr. Vecdi Akyüz "Mabedlerin Dönüştürülmesinin İslam Hukukundaki Yeri", Dr. Emine Betül Çakırca "19. yüzyılda Ayasofya Camii ve Ziyaretçileri", Hayrullah Cengiz ise "Ayasofya Camiinin Müzeye Çevrilişinin Muhtemel Arka Planı" başlıklı sunumları yaptı.