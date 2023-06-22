Taksim'de Dilencilere Operasyon: 16 Kişiye Para Cezası, 24 Çocuk Çocuk Şube Müdürlüğü'ne Teslim Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dilencilik faaliyetlerinin önüne geçmek için operasyon düzenledi. 16 dilenciye para cezası uygulanırken, dilendirilen 24 çocuk Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bir dilencinin ayakkabı tabanından da 902 lira para çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dilencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi için uygulama yaptı. Yapılan çalışmalarda 16 dilenciye para cezası uygulanırken, dilendirilen 24 çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DİLENDİĞİ PARAYI AYAKKABISININ TABANINDA SAKLADI

Görüntü dökümü:

-Dilenciden foto