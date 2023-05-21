Taksim'de Dilenciler Arasında Para Kavgası

Taksim'de dilencilerin para kavgası kamerada

Gezi Parkı'nda dilenci bir grup arasında para paylaşımı nedeniyle kavga çıktı

İSTANBUL - Taksim Gezi Parkı'nda dilenci bir grup arasında para paylaşımı nedeniyle kavga çıktı. Parkı ortasında birbirine giren dilenciler güçlükle ayrıldı. Kavga anları kameralara yansıdı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Gezi Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dilencilik yapan kadın ve erkeklerden oluşan bir grup şahıs, gün bitimi para paylaşımı için bir araya geldi. Gruptaki şahıslar arasında fazla para aldın iddiası nedeniyle tartışma çıktı.

Para paylaşımı yüzünden kavga

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine girdi. Dakikalar süren kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle güçlükle sonlandı. Yaşananlar kameralara yansırken, olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.