Taksim'de Çalışan Hırsız, İş Yerinden 23 Bin Lira Çaldı

Olay, 12 Eylül Cuma günü saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Said Murat A. yaklaşık 1 ay önce cinsel sağlıkla ilgili ürünler satan bir dükkanda işe başladı. Olay günü çalışan Said Murat A., iş yeri sahibi Muhammet A. dükkanda olmadığı sırada defteri arasında bulunan 9 bin 900 lirayla birlikte çaldı. Kısa bir süre sonra dükkana geri dönen Said Murat A., bu kez de iş yerine ait cep telefonunu çaldı. Şüphelinin telefonu çaldığı sırada 'Şuna bak ya' diyerek tepki gösterdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

CEP TELEFONUNU 'ŞUNA BAK' DİYEREK ÇALDI

Olayın ardından iş yeri telefonunu arayan Muhammet A. telefonun kapalı olduğunu görünce, kendi telefonundan iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Çalışanının dükkandan hırsızlık yapıp kaçtığını gören Muhammet A., emniyete giderek şikayetçi oldu.Polis olayla ilgili çalışma başlattı.