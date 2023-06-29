Taksim'de bir gece kulübünde 'yan bakma' dehşeti kamerada: Defalarca bıçakladı

İSTANBUL Taksim'de bir gece kulübünde yan bakma nedeniyle kavga çıktı. Eline bıçak geçiren şahıs, sevgilisine baktığını iddia ettiği genci ara sokakta kovalayıp yakaladıktan sonra defalarca bıçakladı. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı saldırgan tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 03.30 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sevgili bir çift, mekanda eğlenirken yan masada oturan Fatih B. ile "bakma" nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, gece kulübü çalışanları tarafından dışarıya çıkartıldı ancak kavga dışarda da sürdü.

Sevgilisine baktı diye defalarca bıçakladı

Burada bıçak çıkaran saldırgan Enes O. Fatih B.'yi kovalamaya başladı. Ara sokakta bıçaklı kovalamaca bir süre daha devam etti. Fatih B.'yi yakalayarak vücudun çeşitli yerlerinden bıçaklayan saldırgan, yaralı halde rağmen tekrar kaçan Fatih B.'yi yakalayarak tekrar bıçakladı. Kavga çevredekilerin araya girmesi ile biterken, ağır yaralanan Fatih B. ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beyoğlu Asayiş polisi saldırganı yakaladı

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaptığı çalışma sonucunda saldırgan Enes O. ile olaya karışan Mert A.'yı kısa sürede yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Enes O. tutuklanırken, Mert A. ise serbest bırakıldı. Enes O. ifadesinde kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle Fatih B. isimli şahısla tartışmaya başladığını söylediği, eğlence mekanı çıkışında da bıçakla kavga ettiğini söylediği öğrenildi.