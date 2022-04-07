TAKSİM'DE ARALARINA ALIP TEKME TOKAT DARBETTİLER - Haberler

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TAKSİM'DE ARALARINA ALIP TEKME TOKAT DARBETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TAKSİM'de üç kişi, aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti.

TAKSİM'de üç kişi, aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksim Meydanı'nda geçen akşam, yolda yürüyen 3 kişi ile bir kişi arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya döndü. 3 kişi aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Yere düşen kişi kendini savunmaya çalışsa da darbedilmekten kurtulamadı. Bir süre sonra 3 kişi olay yerinden koşarak kaçtı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

TAKSİM'DE ARALARINA ALIP TEKME TOKAT DARBETTİLER

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Taksim, kavga, Güncel, Haberler

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