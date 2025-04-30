Taksim'de 1 Mayıs Yasa Dışı Gösteri Çağrısına 8 Gözaltı

SOSYAL medyada Taksim'de yasa dışı 1 Mayıs çağrısı yapan 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 29 Nisan'da, X sosyal medya platformunda '1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı' başlığıyla Taksim Meydanı'nda yasa dışı gösteri yürüyüşü çağrısı niteliği taşıyan bir videonun paylaşılması üzerine, videoda yer alan 8 kişi ile aynı paylaşımı tekrar yayımlayan 3 farklı X hesabının kullanıcıları/yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Firari 3 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.