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Taksim'de 1 Mayıs Yasa Dışı Gösteri Çağrısına 8 Gözaltı

Taksim'de 1 Mayıs Yasa Dışı Gösteri Çağrısına 8 Gözaltı
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İstanbul'da sosyal medyada yasa dışı 1 Mayıs gösterisi çağrısında bulunan 8 kişi yakalandı. Soruşturma, bir videonun paylaşılması üzerine başlatıldı.

SOSYAL medyada Taksim'de yasa dışı 1 Mayıs çağrısı yapan 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 29 Nisan'da, X sosyal medya platformunda '1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı' başlığıyla Taksim Meydanı'nda yasa dışı gösteri yürüyüşü çağrısı niteliği taşıyan bir videonun paylaşılması üzerine, videoda yer alan 8 kişi ile aynı paylaşımı tekrar yayımlayan 3 farklı X hesabının kullanıcıları/yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Firari 3 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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