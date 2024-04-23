Taksim'de 1 Mayıs Kutlamalarına Yine Yasak

(İSTANBUL) Anayasa Mahkemesi'nin 5 ay önce verdiği hak ihlali kararına rağmen Taksim Meydanı yine 1 Mayıs kutlamalarına kapatıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, "1 Mayıs 2012 yılında itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolaysıyla Taksim bu anlamda bu tür etkinliklerin tamamına kapalı" dedi. Ancak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamına oturan ilkokul öğrencisi Derin Mina Koç, "1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına izin verecek misiniz" sorusunu "İzin veririm tabii ki" yanıtını verdi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da bu yanıtı paylaşıp, "Sevgili Derin, 1 Mayıs günü seni ve arkadaşlarını da ailelerinizle birlikte Taksim'e bekleriz" diye yazdı.

İSTANBUL VALİSİ GÜL, TAKSİM'DE 1 MAYIS'A YASAK KARARINI AÇIKLADI

Anayasa Mahkemesi 5 ay önce, Taksim'de kutlama yapılmasının engellenmesinin "Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi" olduğuna karar vermişti. Bu kararı da anımsatan DİSK ve KESK, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için valiliğe başvurmuştu. İstanbul Valisi Davut Gül, bu başvuruya yanıtı 23 Nisan etkinlikleri sırasında verdi. Gül, "1 Mayıs 2012 yılında itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolaysıyla Taksim bu anlamda bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Biz başta DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar olmak üzere talep eden herkesle konuştuk. Taksim'de bu sene olmayacağını kendilerine izah ettik" dedi.

23 NİSAN NEDENİYLE GÜL'ÜN MAKAMINA OTURAN ÇOCUK TAKSİM'DE 1 MAYIS'A İZİN VERDİ!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İstanbul Valiliği'nin düzenlediği etkinliklerle de kutlandı. Bu çerçevede Şair Mehmet Emin Yurdakul İlkokulu öğrencileri de İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti. Öğrencilerden Derin Mina Koç, vali Gül'ün makam koltuğuna oturarak 23 Nisan mesajı verdi. Derin Mina Koç, AVM'lerden gezmek yerine bisiklet yolları, yeşil alanlar ve yürüyüş yollarının önemine dikkat çekti. Bu sırada bir gazeteci "işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs Bayramı'nı Taksim'de kutlamalarına izin verilip verilmeyeceğini" sordu. Koç da "İzin veririm tabii ki" yanıtını verdi.

ÇERKEZOĞLU, DERİN'İ AİLESİYLE BİRLİKTE TAKSİM'E DAVET ETTİ

Yanıt gülüşmelere yol açarken, 1 Mayıs'ın tarihi nedenlerle özellikle Taksim'de kutlanması gerektiğini savunan ve konuyu hem AYM'ye hem İstanbul Valiliği'ne taşıyan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Derin Mina Koç'un yanıtını sosyal medyadan paylaştı. Çerkezoğlu, "Sevgili Derin, biz de senin bu güzel taleplerini ve dileklerini, 1 Mayıs'ta Taksim'de ifade etmeni isteriz. 1 Mayıs günü seni ve arkadaşlarını da ailelerinizle birlikte Taksim'e bekleriz" dedi. Çerkezoğlu 2 Nisan'da yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ta bir ellerinde karanfiller, diğer ellerinde çocuklarıyla Taksim'de olacaklarını uçaklamıştı.