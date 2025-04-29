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Taksim'de 1 Mayıs 1977 Olaylarında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Taksim'de 1 Mayıs 1977 Olaylarında Hayatını Kaybedenler Anıldı
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) öncülüğünde Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle, 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler anıldı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçi sınıfının uluslararası birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ın önemine vurgu yaptı.

Taksim'de, 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler, düzenlenen törenle anıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) öncülüğünde bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Taksim Meydanı'nda bir araya geldi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, 48 yıl önce hayatını kaybeden mücadele arkadaşlarını anmak için toplandıklarını, 1 Mayıs'ın işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakıldı.

Ardından, 1 Mayıs 1989'da hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı için Şişhane'ye yürüyen grup buraya da karanfil bıraktı.

Ayrıca, 1996 yılındaki kutlamalarda hayatını kaybeden 3 kişi de Kadıköy Belediyesi önünde anıldı.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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