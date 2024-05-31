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Taksim Dayanışma Grubu'ndan Gezi Parkı olaylarının 11. yılı dolayısıyla eylem

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Taksim Dayanışma Grubu, Gezi Parkı odaklı olayların 11'inci yılı nedeniyle eylem yaptı.

Taksim Dayanışma Grubu, Gezi Parkı odaklı olayların 11'inci yılı nedeniyle eylem yaptı.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi önünde toplanan grup üyeleri, taşıdıkları döviz ve pankartlarla slogan attı.

Grup, burada yapılan açıklamanın ardından dağıldı.

Eyleme DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bazı milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve çok sayıda kişi katıldı.

Polis, eylem dolayısıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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