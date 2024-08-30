Taksim Camisi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitler için hatim programı düzenlendi
İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen programda, Taksim Camisi'nde cuma namazı öncesinde Milli Mücadele döneminde şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu. Vatandaşlar da şehitler için dua etti. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu da katıldı.
Taksim Camisi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitler için hatim programı düzenlendi.
İstanbul Valiliğince düzenlenen programda, cuma namazı öncesinde Milli Mücadele döneminde şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu.
Bazı vatandaşlar da şehitler için dua etti.
Hatim programına İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu da katıldı.