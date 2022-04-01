TAKSİM Camii'nde ilk teravih namazı kılındı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Taksim Camii'nde ilk teravih namazı kılındı. Teravih namazı için gelen vatandaşlar, ezan vaktine yakın camiye girmeye başladı. Çok sayıda kadın ve çocuğun da Taksim Camii'ne geldiği görüldü. Namaz öncesinde, ramazan ayının önemine ilişki vaaz verildi.

Filiz Yayla ise "Taksim Camii'nde ilk teravih namazımız. Allah, hepsini sağlıkla kılmayı nasip etsin. Coşkuluyuz, toplu olarak namaz kılacağız. Bundan daha güzel bir şey var mı?" ifadelerini kullandı.