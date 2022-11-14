TAKSİM BOMBACISININ İLK İFADESİ...

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarakyetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/ Ypg terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak

yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

Derya EVREN - İSTANBUL DHA - BEYOĞLU İstiklal Caddesi'ne bomba bıraktıktan sonra kaçan terörist kadının gece yapılan operasyonla Küçükçekmece'de yakalandığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili başlatılan çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.