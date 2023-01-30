Taksilerde 'akıllı tepe lambası' tartışması

İBB UKOME toplantısında kabul edilen, taksilere yönelik 'akıllı tepe lambası' uygulaması tartışma yarattı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Zaten var olan bir uygulamayı, yeniden getiriyorlar. Anlaşılan, kurallara riayet edilmiyor. Kötü niyetli sürücüler bu sistemi suistimal edebilir" dedi. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise, "Mevzuatta akıllı tepe lambası, öncesinde sadece sarı renkli zemin üzerinde 'Taksi' yazan bir tepe lambasıydı. Bunun dışındaki kullanımlar yasaktı. Taksicinin bu sisteme dışarıdan herhangi bir müdahale şansı yok" diye konuştu. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise, "Bu konuyu suistimal eden taksiciler olursa İBB ve polis hassas denetimler yapabilir" dedi.

İBB'nin 26 Ocak'taki UKOME toplantısında 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' oy çokluğuyla kabul edilmiş, taksilere akıllı tepe lambalarına geçiş için 3 ay süre tanınmıştı. Taksimetreyle de entegre olarak çalışacak sistemle, taksimetre açıldığında tepe lambasında 'Dolu', yolcu bulunmadığında 'Boş', uygulama rezervasyonları durumunda ise 'RZV' yazacak. Yeni sistemin uygulanmaya başlanması öncesinde sistemin nasıl uygulanacağı ve yeni uygulamanın benzerinin daha önce de uygulandığı iddiası tartışılmaya başlandı.

BU UYGULAMA ESKİDEN BERİ VAR ZATEN KULLANILIYORDU

SÜRÜCÜ KÖTÜ NİYETLİYSE YAPILABİLECEK BİR ŞEY YOK YAPTIRIMLAR ETKİLİ OLMALI

ÖNCESİNDE SADECE SARI RENKLİ ÜZERİNDE TAKSİ İFADESİ YAZAN BİR TEPE LAMBASI VARDI

TAKSİCİNİN BU SİSTEME DIŞARIDAN HERHANGİ BİR MÜDAHALE ŞANSI BULUNMAYACAK

"ŞOFÖR DEĞİŞİM DURUMU İÇİN EKSTRA BİR İKAZ İŞARETİ YAPMAYA İHTİYAÇ YOK"

"ESKİDEN BU UYGULAMA YOKTU TEPE LAMBALARI SABİTTİ"

Yaşanan şikayetler sebebiyle yeni uygulamaya geçildiğine vurgu yapan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Şimdi bazı yolcularımız, taksiler bizi almıyor gibi durumlar yaşıyorlardı. Şikayetler oluyordu. Şimdi 3 ay içerisinde tüm taksilerde, tepe lambalarındaki led ekranda dolu, boş, rezerve, acil durum gibi ifadeler yazacak. Eğer taksici, taksimetreyi açarsa otomatik olarak lambada 'Dolu' yazacak, taksimetre kapalı, yolcu yok ise 'Boş' yazacak. Arkadaş uygulama çağrısına veya durak telefon çağrısına gidiyorsa veya araç şoför değişimi ya da ihtiyacını karşılamaya gidiyorsa 'Rezerve' yazacak. Eskiden bu uygulama yoktu. Bir önceki uygulamada tepe lambaları sabitti. Sadece taksi yazıyordu, şimdi led ışıklı uyarılı olacak. Araç içerisindeki tepe lambası elektronik ortamla değişecek. Manuel müdahale edilmeyecek. Arkadaş çağrıyı kabul ediyorsa, 'Rezerve' yazacak. Bu konuyu suistimal eden taksiciler olursa İBB ve polis konuda hassas denetimler yapabilir" dedi.