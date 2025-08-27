Taksiden Kaçan Şüpheli, Sulama Kanalında Boğulma Tehlikesi Geçirdi

ADANA'da polisin uygulaması sırasında taksiden inip kaçan şüpheli, sulama kanalına girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Boğulma tehlikesi geçirince çevredekilerin can simidiyle sudan çıkardığı şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Bölgede uygulama yapan polis, bir taksiyi durdurarak arama yapmak istedi. Bu sırada arka koltukta oturan yolcu, taksiden inip kaçmaya başladı. Polisin peşinden koştuğu kişi, bulvardaki sulama kanalına atladı. Suda çırpınmaya başlayan kişinin, boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekiler de kanala girdi. Can simidi atılıp sudan çıkarılan şüpheli, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,